Sultangazi Şehir Ormanları, piknikçilerin gözde mekanı oldu. Ormanlık ve mesire alanlarını tercih eden binlerce İstanbullu, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ağaçlar altında ve Alibey Havzası’nın muhteşem manzarası karşısında piknik keyfi yaşıyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarının uğrak noktalarından birisi haline gelen Sultangazi Şehir Ormanları, piknikçilerin vazgeçilmez yerlerinden biri haline geldi.

Alibey Havzası’nda toplam bin 600 dönüm alanı kapsayan Sultangazi Şehir Ormanları, İstanbulluların gözde mekanı oldu. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Sultangazi Şehir Ormanları’na İstanbullular akın etmeye başladı. Ormanlık ve mesire alanlarını tercih eden binlerce İstanbullu, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ağaçlar altında ve Alibey Havzası’nın muhteşem manzarası karşısında piknik keyfini yaşıyor.

Sultangazi Şehir Ormanları’nda piknik alanlarının yanı sıra açık hava spor alanları, seyir kulesi, amfi tiyatrolar, mescit, çeşmeler ve etkinlik alanları yer alıyor. Sultangazi Şehir Ormanları’nda ayrıca çocukların eğlenip hoşça vakit geçirebilecekleri macera platformları ve oyun grupları da bulunuyor. Çocuklara yönelik etkinlikler bunlarla sınırlı kalınmıyor. Sultangazi Belediyesi, atlı sporları sevdirmek, temel eğitim vermek ve doğada at binme konusunda geziler düzenlemek amacıyla Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda kurduğu at binme tesisleri de yine ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Bu tesiste çocuklara ve at meraklılarına binicilik eğitimleri veriliyor.