Sultangazi kurbanlık satış yeri 2018 | İstanbul Sultangazi kurban kesim yeri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Sultangazi kurban satış yerleri nerede? İstanbul Sultangazi kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Bağcılar 2018 kurban kesim alanı ve Bağcılar kurban satış çadırları

Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Sancaktepe kurbanlık satış yeri 2018 | Sancaktepe belediyesi kurban kesim yeri

Tuz Deposu Ve Halk Ekmek Arkası Kurban Satış Ve Kesim Yeri

Esentepe Mah. Uğurmumcu Bulvarı Üzeri 444 23 32 Tuz Deposu Ve Halk Ekmek Arkası Kurban Satış Ve Kesim Yeri Esentepe Mah. Uğurmumcu Bulvarı Üzeri 444 23 32

Lalezar Eğitim Kurumları Sultançiftliği İlim Ve Kültür Derneği (Recep Karaçör) 50. Yıl Mah. A. Cad. No: 101 533 497 22 80

Habibler Talebe Yurdu (Bünyamin Durmuş) Eski Habibler Mah. Yıldızlar Cad. No: 8 532 252 90 33

Lalezar Eğitim Kurumları Esenler Eğitim Ve Kültür Derneği (Ercan Çetinkaya) Esentepe Mah. 2854 Sok. No: 90

Sevimler Oto Yıkama (Bekir Sevim) Cebeci Mah. Atatürk Cad. No: 101

Bilkar Oto Yıkama (İbrahim Bilici) Çanakkale Şehitleri Cad. No: 114 507 201 28 90