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Sultangazi Belediyesinde yangın tatbikatı

Sultangazi Belediyesi, personeli yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
Sultangazi Belediyesinde yangın tatbikatı

Sultangazi Belediyesi, personeli yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından eğitim çalışması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme teknikleriyle ilgili personele bilgi verdi.


Sultangazi Belediyesi, çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerinin uygulanması, personelleri yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın tatbikatı düzenledi. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılan tatbikatta gerçeği aratmayan anlar yaşandı. Yangın tatbikatında senaryo gereği yangın alarmıyla kurumda çalışan tüm personel birkaç dakikada tahliye edildi. Güvenlik için acil önlem olarak destek hizmetleri görevlilerince binanın elektrikleri kesilerek ilgili makamlara bilgi verildi. Olay mahalline İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ulaştı.


İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada güvenliğin sağlanmasının ardından itfaiye görevlileri ayrıntılı bir inceleme çalışması yaptı. Hasar tespit çalışmaları sonrası yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta daha sonra eğitim çalışması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme teknikleriyle ilgili personele eğitim verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
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