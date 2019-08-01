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Sultangazi Belediyesi’den gençlere doğa kampları

Sultangazi Belediyesi bu yıl gençleri, doğa kamplarında misafir ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
Sultangazi Belediyesi’den gençlere doğa kampları

Sultangazi Belediyesi bu yıl gençleri, doğa kamplarında misafir ediyor. 15-19 Ağustostarihleri arasında Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak gençlik kamplarına gönderilecek gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.



Sultangazi Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan doğa kamplarında ağırlıyor. 15-19 Ağustostarihleri arasında erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı’nda, kızları ise Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda misafir edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan bu kamplardan 17-22 yaş gurubundaki gençler faydalanabilecek.Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.



Bolu Aladağ Gençlik Kampı


Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Bolu’ya 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde konteynırlardayapılıyor. Kampta, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü , satranç, kanobadminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi etkinliklerin yanı sıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yedi Göller, çevre köy gezileri de yer alıyor.



Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı


Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı, Kastamonu’ya 10 kilometreuzaklıkta bulunan Kadıdağı Yaylası Mevki’inde yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde bungalovlarda yapılıyor. Kampta, paintball, oryantiring, yüksek ip aktiviteleri, ata binme, doğa yürüyüşü, voleybol, futbol, geleneksel Türk sokak oyunları, el sanatları, halk oyunları, müzik, tiyatronun yanı sıra; Kastamonu ve Safranbolu şehir gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği gezisi, Ilgaz Dağı çevre gezisi de yapılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
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