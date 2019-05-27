0553 313 94 23

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun öğrencilerle iftarda buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptıkları davete icabet ederek, çocuklarla beraber iftar programına katıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun öğrencilerle iftarda buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptıkları davete icabet ederek, çocuklarla beraber iftar programına katıldı.


Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cebeci Sultançiftliği Ortaokulu öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen iftara katıldı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptıkları davete icabet eden Başkan Dursun, 150 öğrenciyle Cebeci Sultançiftliği Ortaokulunda bir araya geldi. Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrenciler, velilerin evlerinde hazırlamış olduğu yemeklerle iftar açtı. Başkan Dursun, öğrencilere satranç takımı hediye etti. İftar öncesi ezanı bekleyen öğrenciler, yemekten sonra dua etti. Başkanla beraber fotoğraf çekinen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.



"Bir Halil İbrahim sofrası kurdular"


İftarın birlik ve beraberlik sofrası olduğunu dile getiren Başkan Dursun, “Bugün sosyal medyada Cebeci Sultançiftliği Ortaokulunun hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerinin sosyal medyadan davetlerini kırmadık ve buraya geldik. Gelirken de boş gelmedik. Satranç takımlarını çocuklarımıza dağıttık. Bugün burada birlik ve beraberlik sofrası var. İki sınıfta bu okulda bir araya geliyor ve güzel tarafı öyle dışarıdan hazır yemek falan yok. Herkes kendi evinde hazırlamış olduğu yemeği buraya getirdi. Bir Halil İbrahim sofrası kurdular. Sosyal medya üzerinden gelen taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Daha önce Gazi Mahallemizde ve birkaç mahallede çocuklarımız sosyal medya üzerinden oyun sokakları istemişlerdi. Geleneksel çizgiler içerisinde oyun sokaklarını da gerçekleştirmiştik. Bugün de onların talepleriyle iftar sofrasına konuk olduk. Bugün buradayız aileler ve çocuklarımızla beraber” şeklinde konuştu.



Öğrencilerden Başkan Dursun’a teşekkür


İftarda hep beraber eğlendiklerini söyleyen Eyüp Ataş adlı öğrenci, “Biz sosyal medya üzerinden başkana çağrı yaptık. Başkanımız bizi kırmayıp geldi. Annelerimiz elleriyle yemek yaptı. Bizde bu yemekleri sunarak yiyeceğiz. Allah razı olsun bize satrançta gönderdi. Hep beraber eğleniyoruz. Oturup iftarı bekliyoruz. Evet oruçluyum. Hasta olduğum için 2 gün ara vermiştim” dedi.


Başkan Abdurrahman Dursun’un kendilerini ziyaret ettikleri için gurur duyduklarını ifade eden Ebrar Ada ise, “Bugün çok mutluyum. Başkanımız bizi ziyaret etti. O yüzden gurur duyduk. İftarı başkanla beraber açacağımız için sevinçliyiz. Bize gelirken hediyeler getirmiş. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bizi tercih edip bizimle beraber iftar yaptığı için mutluyuz. Annelerimizin yaptığı yemeklerle birazdan iftar açacağız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    1. 57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    2. Yüksekvo’da yüklü miktarda uyuşturucu..
    3. Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri..
    4. Otomobilin çarptığı çocuk öldü
    5. Madagaskar'da genel seçim
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Akif Çamlı dualarla uğurlandı
    8. Adana'da araç yangını
    9. Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan..
    10. Kıyafetler Ecrin’e ait
    11. TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile..
    12. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler..
    13. Maden ocağında iftar
    14. Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi..
    15. Bartın bayram namazı vakti 2019 |..
    16. "145 ülkede milletimizin adını ve..
    17. Katar elektrik konusunda Gazze'ye..
    18. FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si..
    19. Şırnak bayram namazı vakti 2019 |..
    20. Mustafa Cengiz: “23, 24, 25...
    21. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden..
    22. Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü
    23. Batman bayram namazı vakti 2019 |..
    24. 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı..
    26. Kırıkkale bayram namazı vakti 2019 |..
    27. Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik..
    28. Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
    29. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun..
    30. Mustafa Cengiz, iftarda basın..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'