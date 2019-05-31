Sultanbeyli’nde binlerce vatandaş Gönül Sofraları’nda iftarını açtı

Sultanbeyli Mehmet AkifMahallesi’nde kurulan Gönül Sofraları’da binlerce mahalle sakini aynı sofrada iftar yaptı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin iftar programında yaptığı konuşmada, “Bizler yeni arkadaşlarımızla ile Sultanbeyli’mize hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.

Sultanbeyli’nde Ramazan ayı mahalle iftarlarıyla dolu dolu yaşanıyor. Sokaklar iftar sofralarıyla şenleniyor, binlerce kişi aynı sofranın etrafında oruç açıyor. Mehmet Akif Mahalles’indeki iftara Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile binlerce vatandaş katıldı.

"Sultanbeyli’mize hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz"

İftar öncesi konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Her yıl kent meydanında sizlerle buluşurduk. Bu sefer pazar sokağında bir araya geldik. Değerli hemşehrilerim yarınki Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Ve çok az zaman kalan bayramınız tebrik ediyorum. Rabbim sizleri, bizleri bayramlara eriştirsin diye dua ediyorum. 31 Mart seçimlerinde bu kardeşinize, bu evladınıza, bu ağabeyinize göstermiş olduğunu teveccühten dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Bu vesile ile bizi tercih eden ve tercih etmeyen tüm hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Bizler yeni arkadaşlarımızla ile Sultanbeyli’mize hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Örneğin mülkiyet her daim ana gündemimizdeydi. Ama Allah’a şükür ana gündemimiz olmaktan çıktı. Çünkü Türkiye’nin hiçbir vilayeti için ve hiçbir ilçesi için yapılmayanı Sultanbeyli’de yaptırdık. Bugün itibari ile 100 yılı aşan hisseli parsellerle ilgili konuda artık askıda olmayan hiçbir parselimiz kalmadı” dedi.