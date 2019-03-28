Sultanbeyli’de yeni parseller askıda, tapular hızla veriliyor
Sultanbeyli’de 1561.28 Mart 2019 Perşembe 17:06
Sultanbeyli’de 1561. parselin Necip Fazıl ve Hasanpaşa mahallelerinde kalan kısmı askıya çıktı. Tüm mahallelerde kadastro ölçümleri sürerken, bu yıl içerisinde parseller tapu verilmeye hazır hale getirilecek.
Sultanbeyli’nin en büyük parseli olan 1561’de daha önce Hamidiye Mahallesi kısmı askıya çıkmıştı. Şimdi ise aynı parselde bulunan Necip Fazıl ve Hasanpaşa mahallelerinin de askı süreci başladı. Ayrıca Yavuz Selim Mahallesi 1561 ve 1325. parselde kadastro çalışması devam ediyor. Hisseli parsellerde tapuların belediyeye geçmesinin ardından mahallelerde başlayan kadastro çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları biten parsellerde tapular hak sahiplerine veriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, mülkiyet ofisine ziyarette bulunarak, yeni askıya çıkan parselleri inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Keskin, “Tapularımızı hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Kadastro çalışmalarımız tüm mahallelerimizde olanca hızıyla sürüyor. Çalışmaların bittiği parsellerde askı süreçlerini başlatıyoruz. Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin biran önce tapularına kavuşmasını sağlamak. Mahallelerimizde kadastro çalışmaları gün gün tamamlanıyor. Askıdan inen parsellerde tebligatlar sonrası başvuranlara hemen imarlı tapularını veriyoruz. Sultanbeylimize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Keskin, askı süreci başlayan parsellerdeki hak sahiplerinin mülkiyet ofisine gelerek ya da www.mulkiyetsureci.com adresinden bilgi alabileceklerini hatırlattı.
Daha önce askıya çıkan, satış/devir ve tescil işlemi devam eden parseller şöyle:
Satış ve Devir İşlemine Açık Olanlar:
Mimar Sinan Mahallesi 1337
Turgut Reis Mahallesi 1331
Mehmet Akif Mahallesi 1418-1418A-1372
Tescil İşleminde olanlar
Turgut Reis Mahallesi1410
Mecidiye Mahallesi1422
Battalgazi Mahallesi 1332
Hamidiye Mahallesi 1561
Adil Mahallesi 1321-1322-1323
Askıda Olan Parseller,
Necip Fazıl Mahallesi1561
Hasanpaşa Mahallesi1561
Fatih Mahallesi1329-1326
Encümen Kararı Alınan Parseller:
Adil Mahallesi1415
Battalgazi Mahallesi
1415 - 1534,1608,1609,1610,1611,1614,1615,1616,392/2,393,1
Mimar Sinan Mahallesi
1534,1604,1605,1606,1607,1612,1613,7460/1,7461/1,7462/1
Arazi Çalışması Devam Eden Parseller:
Abdurrahmangazi Mahallesi 1561
Akşemsettin Mahallesi1561-1424
Ahmet Yesevi Mahallesi1415-1415a-1414
Mehmet Akif Mahallesi1561-1328-1327
Fatih Mahallesi 1561
Orhangazi Mahallesi1561
Mecidiye Mahallesi 1410-1603-1420-1373
Mimarsinan Mahallesi1336-1617
Necip Fazıl Mahallesi1325
Turgut Reis Mahallesi 1415-1417-1417a
Yavuz Selim Mahallesi1561-1325
Diğer taraftan askı işlemi biten parseller için kurulan komisyon, hak sahiplerine tebligatlarını gönderiyor. Tebligatlarını alan hak sahipleri Sultanbeyli Belediyesi Mülkiyet Ofisine gelerek gerekli işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor.
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