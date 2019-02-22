Sultanbeyli'de tapu dağıtım programı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de 2-B arazisinde yer alan veya hisseli parseli olanların tapu sorununu çıkardıkları özel kanunla çözdüklerini belirterek, "İnsanlar, rahatça oturdukları evin sahibi olarak hayatlarını sürdürecekler. İnsanların bir derdinin sona ermesiyle onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel." dedi.

Yıldırım, Sultanbeyli'de uzun süredir devam eden tapu sorunun çözülmesiyle işlemleri tamamlanan bazı vatandaşlara tapularını teslim etti.

Sultanbeyli Belediyesi Mülkiyet Ofisi'nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, İstanbul'un birçok bölgesinde imarla, mülkiyetle ilgili sorunlar olduğunu, bunların büyük bir kısmını imar barışıyla çözdüklerini söyledi.

Sultanbeyli'nin önemli bir kısmının imar barışı kapsamına girmediğini bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sultanbeyli'de 60 bin hak sahibi var. Hakikaten ben burayı biliyorum. Kangren olmuş bir mesele. İnsanlar ev yapmışlar, tapuları yok. Tapuları olmayınca uzun süre elektrik, su bağlatamadılar. Bir sürü binanın içerisinde başka hissedarlar var. Herkes bir başkasının yerine yapmış, iç içe girmiş büyük bir sorundu bu. Bunu, teknik adamları nasıl çözeceklerini bulamadılar. İmar Barışı ile halledemediğimiz kısmı için başkan, benim Başbakanlığım döneminde geldi ve özel kanun çıkardık Sultanbeyli'ye yönelik."

Düzenleme çerçevesinde de 2-B arazisinde yer alan veya hisseli parseli olanların tapu işlerine ilişkin belediyeye yetki devri yapıldığını dile getiren Yıldırım, belediye ekiplerinin de üzerinde çalışarak biten tapuları hak sahiplerine teslim ettiğini aktardı.

Sorunun çözülmesinden dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yıllardan beri insanlar 'Oturduğum evimin hali ne olacak, tapumu alacak mıyım, alamayacak mıyım?' diye huzursuz oluyordu. O huzursuzlukları sona ermiş olacak. İnsanlar, rahatça oturdukları evin sahibi olarak hayatlarını sürdürecekler. İnsanların bir derdinin sona ermesiyle onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel." şeklinde konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tapu sorunu sebebiyle 30-40 yıldır bekleyen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "TBMM'den saygıdeğer Başkanımızın desteğiyle iki özel yasamızın geçmesiyle hisseli tapuların tamamı Sultanbeyli Belediyesi'ne devredildi. Aldığımız bu tapuları hızlı bir şekilde arazi tespit çalışmalarını yapıp hemşehrilerimize teslim etmeye başladık." diye konuştu.