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Sultanbeyli'de icra memuru ve avukata saldırı iddiası

Haciz işlemleri için fabrikaya gelen avukat ve icra memuruna, demir çubuk ve kürekle saldırdığı, üstlerine yanıcı kimyasal madde döktüğü iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Sultanbeyli'de icra memuru ve avukata saldırı iddiası

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla giden, avukat ve icra memuruna demir çubuk, kürek ve yanıcı kimyasal madde ile saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Temmuz'da haciz için gittikleri bir fabrikada saldırıya uğradıklarını iddia eden icra memuru F.U. ve Avukat Yunus Eryılmaz, emniyete giderek fabrika sahibi M.S. ile 4 çalışanından şikayetçi oldu.

Emniyetteki şikayetinde, alacakları için fabrikaya gittikleri sırada ortamın gerginleşmesi nedeniyle polise haber verdiklerini belirten Avukat Eryılmaz, polis ekiplerinin fabrikaya gelmesiyle icra işlemlerine başlandığını, bu sırada fabrika sahinin çalışanlarından mazot isteyerek kendilerini yakmakla tehdit ettiğini anlattı.

Çalışanların ellerinde bidonlarla gelerek kimyasal maddeyi etraflarına döktüklerini, daha sonra da iş yeri sahibinin kimyasal maddeyi kendi üstüne döktüğünü ifade eden Eryılmaz, polisin müdahalesi sonucu kurtulduklarını söyledi.

Avukat Eryılmaz, fabrika dışına çıkacakları esnada fabrika sahibi ile bir çalışanının kendilerini durdurarak ellerindeki bidonları üstlerine doğru fırlattıklarını, tekrar polislerin müdahalesi sonucu fabrika dışına çıktıklarını ifade etti.

Daha sonra fabrika sahibi M.S'nin uzlaşı talebi ile tekrar içeri girdiklerinde ellerinde demir çubuk ve kürek bulunan fabrika çalışanlarınca tekrar saldırıya uğradıklarını savunan Eryılmaz, polis ekiplerinin biber gazıyla olaya müdahale ettiğini, yaşanan olaylar nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanık ve morluklar oluştuğunu anlatarak şikayetçi oldu.

İcra memuru F.U. da ifadesinde, icra işlemleri için gittikleri fabrikada, fabrika sahibi M.S. ve çalışanlarının ellerindeki bidonlarda bulunan yanıcı maddeyi önce yerlere daha kendisi ve avukatın yüzüne dökmeye çalıştıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulduklarını savunan F.U, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Aralarında fabrika sahibi M.S'nin de bulunduğu 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikte sorgulanan M.S, yurt dışına çıkış yasağı ve şikayetçilerin evine 100 metreden fazla yaklaşmamayı içeren adli kontrol şartı uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Fabrika çalışanı 4 şüphelinin de haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakılmasına karar verildi.

Şüpheli M.S. hakimlikteki ifadesinde, 26 Temmuz'da 102 bin 500 lira ödemesi olduğunu, olay günü fabrikaya icra memuru ile alacaklı avukatının geldiğini anlatarak, onlarla konuşup ikna etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Ekonomik durumunun iyi olmadığını belirten M.S, tineri kendi üzerine dökerken Avukat Yunus Eryılmaz'a da geldiğini ve avukatın vücudunda bu nedenle yanıklar oluştuğunu iddia etti.

Diğer 4 şüphelinin yanında çalıştığını dile getiren M.S, "Tineri kendi üstüme kendim döktüm. Onlara 'dökün' demedim. 'Kendimi yakıp kurtulayım.' dedim." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler F.Ç, M.Ş, İ.K. ve U.G. ise suçlamaları reddetti.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Avukat Yunus Eryılmaz, yaşananları anlatarak, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alıp şüphelilerden şikayetçi olduklarını ifade etti.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  1. adli kontrolle serbest
  2. avukata saldırı iddiası
  3. nöbetçi hakimlik
  4. Soruşturma

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