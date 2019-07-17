Sultanbeyli'de erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli’de ormanlık alanda halıya sarılmış erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sularında Aydos Ormanı'na böğürtlen toplamaya giden vatandaşlar, ormanda halıya sarılmış bir erkek cesedi buldu. Polis ve sağlık ekipleri, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı. Savcılığın olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından cenaze Adli Tıp Morguna gönderildi. Şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



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