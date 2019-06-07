Sultanbeyli’de binanın çatısı alev alev yandı Sultanbeyli’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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