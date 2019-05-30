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“Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor” ödül töreni düzenledi

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, ulusal ve uluslararası alanda derece yapmış öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:42
“Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor” ödül töreni düzenledi

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, ulusal ve uluslararası alanda derece yapmış öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.


Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim MüdürüYaşar Çağlar ile çok sayıda öğrenci katıldı. “Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor” ödül töreninde Ulusal ve Uluslararası alanda dereceye giren öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak ödülleri verildi. Ödül töreninde çeşitli spor dallarında eğitim almış öğrenciler yeteneklerini sergilediler.


Eğitimde, sporda ve özellikle girişimcilikte Sultanbeyli bir marka kent olması için çalışmaları olduğunu belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Bunun içinde halk eğitim merkezlerini çok önemsiyoruz. Bugün de halk eğitim merkezlerini yakından inceleme fırsatımız oldu. Sultanbeyli’de özellikle istihdam kolaylığı sağlayıcı mesleki ve teknik kursların düzenlenmesine çok önem veriyoruz. Tamamı ücretsiz olan bu kurslarda ulaşmış olduğumuz


rakam 33 bini açmış durumda. 708 tane kurs düzenledik” dedi.


Kubilay, “Bizler gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı ülkesini ve milletini seven ailesine, devletine, vatanına bağlı ve faydalı gençlerin yetişebilmesi için hep beraber büyük bir kampanya başlatmış durumdayız. Özellikle 50’ye yakın bu gençlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Ödül töreninde öğrencileri tebrik eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bugün burada buluşmamızın amacı olan ’3. Sultanbeyli Yıldızlarıyla Buluşuyor’ ödül töreninde elde ettikleri üstün başarılardan dolayı ödül almaya hak kazanan tüm gençlerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz farklı sportif alanlarda son yıllarda önemli başarılar elde ediyor. Tabi ki bu arzu ettiğimiz nokta değil ama gerek ilçe bazında bizlerin gerekse de ülke bazında devletimizin hayata geçirdiği projelerle istediğimiz sonuçları almak için gençlerimizi teşvik edecek, teknolojinin erozyona uğrattığı sporu yaygın hale getirmeye gayret edeceğiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük katkılardan birini sporda elde edeceğimiz başarılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:42
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