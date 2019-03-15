Sultanbeyli yerel seçim anket sonuçları |Yerel seçimler son anket sonuçları 2019 ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul Sultanbeyli son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki Sultanbeyli son seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.