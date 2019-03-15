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Sultanbeyli yerel seçim anket sonuçları |Yerel seçimler son anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul Sultanbeyli son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki Sultanbeyli son seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

15 Mart 2019 Cuma 13:10
Sultanbeyli yerel seçim anket sonuçları |Yerel seçimler son anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul Sultanbeyli son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki Sultanbeyli son seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı. İşte İstanbul Sultanbeyli ilçesi son anket sonuçları...

Sultanbeyli 2014 seçim sonuçları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi. 61,2. 99967.

SP - Saadet Partisi. 14,4. 23575.

HDP - Halkların Demokratik Partisi. 11,6. 18890.

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi. 11502.

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi. 3,9. 6385.

BBP - Büyük Birlik Partisi. 0,7. 1202.

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi. 0,4. 613.

DP - Demokrat Parti. 0,3. 555.

Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyeleri 2019

CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı 2019 kim? CHP Sultanbeyli adayı açıklandı mı?

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu 2019?

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:10
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