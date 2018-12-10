Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve İstanbul Haberleri Editör Yardımcısı Seyhan Sevinç'i ziyaret etti.

Kubilay, Sultanbeyli'nin çok göç alan bir ilçe olduğunu dile getirerek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakmış gençler, yaşlılar ve engelliler ile ilgili çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.

"Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesini Darülaceze Vakfı ile yürüttüklerini ifade eden Kubilay, "Çınarlarımızı hatırlamak, ihtiyaçlarını gidermek için yola çıktık. Yaşlılarımızın hayatlarına dokunmak istedik. Moral programları düzenliyoruz. Memleketine gitmek isteyen yaşlılarımıza destek veriyoruz, giyim yardımı yapıyoruz, müzelere gidiyoruz, türbe ziyaretlerimiz oluyor." dedi.

Kubilay, öğrencilere yönelik de " Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi" projesi hazırladıklarını, proje kapsamında ilçedeki 6 okulda tematik kütüphaneler kurduklarını belirterek, projenin devamında "Meydan Okumaları" ile ilçede okuma etkinliği düzenleyeceklerini dile getirdi.

Çeşitli nedenlerle eğitimlerini yarım bırakan gençler için de meslek kursları düzenlediklerini ifade eden Kubilay, "Gençlerimiz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor, açık liseye devam ediyor. Sultanbeyli Esnaf Odası'nın da desteği ile geçen yıl 330 gencimizi işe yerleştirdik. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi'ni Sultanbeyli Belediyesi'nin desteği ile yeniledik. Gümüş işlemeciliği, aşçılık, kuaförlük, İngilizce gibi alanlarda kurslar düzenliyoruz." diye konuştu.

Kubilay, Şefkateli Projesiyle engelli, yardıma muhtaç 20 ailenin bakımlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan, Kaymakam Kubilay'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.