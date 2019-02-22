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Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi açıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak"

22 Şubat 2019 Cuma 17:01
Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak." dedi.

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, cuma namazını Katipoğlu Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, daha sonra Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinin açılışına katıldı.

Konuşmasının başında salondaki gençlere, "Ortalığı bir inletin bakalım. Ortalık bir yıkılsın bakalım" diye seslenen Yıldırım, gençlere çok önem verdiklerini ifade etti.

Gençlere, son günlerde sosyal medyayı takip edip etmediklerini soran Yıldırım, "Bizim 'Onu da yaptık' diye bir lafımız dolaşıyormuş. Gördünüz mü? Kastamonu 15 Temmuz Tünelleri için söylemiştim onu. O söylediklerimizi capsler yapmışlar, klipler yapmışlar. sağ olun, var olun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum sevgili gençler." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde uzay ünitesinden matematiğe, fizik, mekanik ünitelere kadar 42 bilim ünitesi bulunduğunu, robotik kodlama eğitimi olacağını, robotlar tasarlanacağını dile getirerek, merkezin hemen yanında Sultanbeyli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de uygulama okulu seçildiğini kaydetti.

Okulda robotik kodlama laboratuvarı, mobil yazılım ve aplikasyon geliştirme laboratuvarları kurulacağını belirten Yıldırım, öğrencilerin teknolojiyle ilgili fuarlara gönderileceğini vurguladı.


- "Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanı"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylığının açıklanmasının ardından bir vizyon ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul geleceğine, vizyonuna 'İstanbul geleceğimiz 4.0' diyorum. İstanbul 4.0 deyince gençler bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. İstanbul 4.0 demek, bilimle, teknolojiyle akıllı şehir olarak İstanbul'u geleceğe taşımak demek. Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak."

Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:01
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi

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