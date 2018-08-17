Sultanbeyli 2018 kurban kesim yerleri Sultanbeyli kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Sultan Kurban satış yerleri nerede? Sultanbeyliğinde kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Sultanbeyli Kurban Pazarları:

Adres: Battalgazi Mah. Karadeniz Cad. 362 Ada 3 ve 9 Parsel

Sultanbeyli Kurban Kesim Yerleri:

ADİL MAH. SALİHLER CAD. ANAYURT SOK. NO:5 0216 699 0980-81-05375772914

ADİL MAH. SAİD NURSİ CAD. GÖKDERE SOK. NO:1 0216 311 7151-05055726866

ORHANGAZİ MAH. ŞEHİTLER CAD. EZGİ SOK. NO:13-15 0216 487 3528-05322618240

ADİL MAH. VAHDET CAD. NO:34 0216 669 1085-05056558165

ORHANGAZİ MAH. CİHAN CAD. NO:39 0216 487 1553-05323725757

AHMETYESEVİ MAH. KAPTANI DERYA CAD SAHRA SOK. NO:2 0216 592 0508-05054947130

BATTALGAZİ MAH. KARADENİZ CAD. 0216 564 13 00 DAHİLİ 1462

SULTANBEYLİ KAPALI KURBAN KESİM YERİ ORHANGAZİ MAH. AKGÜL CAD. NO:56 0216 487 5550-05056300133

SULTANBEYLİ KAPALI KURBAN KESİM VE AÇIK ALAN MİMARSİNAN MAH. HİKMETYAR CAD. ABANA SOK. NO:4 05435021381

SULTANBEYLİ KAPALI KURBAN KESİM VE AÇIK ALAN MİMARSİNAN MAH. HİKMETYAR CAD. ABANA SOK. NO:4 05322665511-05057716802

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ BATTALGAZİ MAH. KARADENİZ CAD. 0216 564 13 00 DAHİLİ 1462