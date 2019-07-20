Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi başladı

Dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede kamış ve kındıra kesimi başladı. Bölgede yapılan sele ve sepet gibi çeşitli süs ve ev aletleri hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Kayseri’de bulunan ve dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar kındıra kesimine başladı. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yetişen kamış ve kındıraları işleyerek geçimini sağlayan bölge halkı kındıra kesme sezonunun gelmesiyle hummalı bir çalışmaya koyuldu.

Kesilen sazlık ve kındıralarla sele, sepet gibi ev ve süs eşyaları yapıldığını söyleyen Mustafa Elipınar, "Ben özel bir şirkette işçi olarak çalışıyorum ama boş zamanlarımda Sultan Sazlığı’na gelerek kındıra kesiyorum ve sele-sepet yapıyorum. Eskiden bu kındıralar daha değişik amaçlar için de kullanılırdı ama teknoloji geliştikçe ev eşyası ve süs eşyası da yapılmaya başlandı" dedi.

Kındıra bitkisinden sele ve sepet yapma işini babasından öğrendiğini söyleyen Elipınar, "Benim bu mesleğe merakım vardı ama babam bu meslekte para olmadığı için ’git başka bir meslek öğren’ dedi. Bu nedenle gurbete gittim uzun yıllar gurbette çalıştım. Şimdi yaşım ilerleyince memleketime geri döndüm. Bu işleri seviyorum ve boş zamanlarımı değerlendiriyorum" diye konuştu.

Elipınar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresindeki birçok insanın kamış ve kındılardan yaptıkları ürünleri satarak geçimini sağladığını ve kesim sezonunun başlamasının yüzleri güldürdüğünü söyledi.