“Sultan İkinci Abdülhamid Han Dönemi” kitabı çıktı

Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yılı münasebetiyle düzenlenen “100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamid Han” Uluslararası İlmî Toplantısında sunulan bildiriler kitaplaştırıldı. Sebahattin Zaim Üniversitesi himayesinde basılan ve “Sultan İkinci Abdülhamid Han Dönemi” başlığıyla yayınlanan kitap, Osmanlı’nın son yıllarına damga vurmuş padişahı, siyasetten ekonomiye, dış politikadan devlet-toplum ilişkilerine, ekonomiden günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede ele almayı hedefliyor.