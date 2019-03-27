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Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına tam destek

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek verdiklerini açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:00
Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına tam destek

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek verdiklerini açıkladı.


Türkiye bazında yaklaşık 400 bin üyesi olan ve İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Afyon gibi illerde hayır çalışmaları yürüten Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Hüseyin Tamgüney, 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakına oy vereceklerini beyan etti. Vakıf son genel seçimlerde de yine AK Parti’yi desteklemiş ve ’’Oy vermek yetmez, çalışmalıyız’’ sloganıyla bir çalışma yürütmüştü. 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri ile ilgili Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı’nın açıklaması şöyle;


“Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı olarak, Milli ve Manevi değerlerimizi on yedi yıldır muhafaza eden, mazlum İslam Coğrafyasının umudu, Vatanımızın ve Milletimizin bekası için, yeni 28 Şubatların yaşanmaması için mücadele eden muhterem Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını ülkemizin tüm şehirlerinde desteklemekteyiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Cumhur İttifakının muzafferiyetiyle neticelenmesini, hayırların fethi ve şerlerin def’ine vesile olmasını temenni eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:00
  1. doğa

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