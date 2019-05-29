Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın Üsküdar'daki hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üsküdar Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerindeki hastanenin acil girişinin bulunduğu binanın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler tarafından itfaiyeye haber verildi, binadaki hastalar dışarı çıkarıldı. Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Hastane içinde biriken dumanın tahliyesi sağlanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



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