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Sultan Abdühamid'te yangın çıktı!

Üsküdar'da İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantin bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kantinde hasar meydana geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:14
Sultan Abdühamid'te yangın çıktı!

 

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan hastanenin kantin bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürürken kantinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:14
  1. Sultan Abdülhamid
  2. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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