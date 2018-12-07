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Cibuti'deki 2. Abdülhamid Han Camisi'nin yapımında sona gelindi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cibuti'de inşa edilen 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin inşasında son aşamaya gelindi.

07 Aralık 2018 Cuma 14:27
Cibuti'deki 2. Abdülhamid Han Camisi'nin yapımında sona gelindi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti'de yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin inşasında sona gelindi.

Temeli 2015'te atılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak yapı, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak şekilde tasarlandı.

5 bin kişilik kapasite

Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat'ın Proje Yöneticisi Furkan Kazım Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin tek seferde 5 bin kişinin ibadet etmesine imkan verecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Caminin bazı bölümlerinde Sultanahmet Camisi'nden ilham alındığını anlatan Yüksel, açılışın 2-3 ay içinde yapılmasının planlandığını ifade etti. 

Yapının Türkiye'den getirilen malzemelerle inşa edildiğini ve külliyede büyük bir eğitim alanı olacağını dile getiren Yüksel, "Bu cami Türkiye'nin Cibuti halkına armağanı. Projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Osmanlı Sultanı adına yapılan ilk cami 

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Türkiye'nin Cibuti'yle ilişkilerinin askeri odaklı olmadığını, kalkınmaya ve insani yardıma önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar ülkede çok sayıda sosyoekonomik projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Altınok, inşasına başlanan su barajının yüzde 50'sinin de tamamlandığını dile getirdi. 

İki minareli cami, Osmanlı Devleti'nden sonra Afrika'da bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olacak. 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:27
  1. Türkiye Diyanet Vakfı
  2. Sultanahmet Camisi
  3. 2. Abdülhamid Han Camii

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