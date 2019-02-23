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Süleymanpaşa’da kar hazırlığı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, güneşli geçen günlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftasonu itibari ile Süleymanpaşa’da kar yağışının olması üzerine Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlattı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
Süleymanpaşa’da kar hazırlığı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, güneşli geçen günlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftasonu itibari ile Süleymanpaşa’da kar yağışının olması üzerine Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının 3 gün sürebileceği ve tipi şeklinde yağış beklendiği tahmini üzerine harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı.


Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler tuz ve buz çözücü solüsyon stoklarını güncellerken hafta sonu olmasına rağmen ekipler dekar yağışına karşılık çalışmalarına başladı.


2 kar küreme, 5 Hidromek kepçe, 2 Komatsu greyder, 1 Komatsu loder, 1 New Holland kato, 1 Hidromek 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonunun tüm bakımlarını da eksiksiz yerine getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların sadece karın keyfini yaşaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.



“Her türlü hava koşuluna hazırız”


Olası kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşüşü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Fen İşleri ekiplerimiz ve makine parkımızda bulunan araç ve ekipmanlarımızla Süleymanpaşa’da hiçbir yolun kapanmamasını sağlayacağız. Olası olağanüstü hava koşulları geçene kadar tüm imkanlarımız ile ekiplerimiz görevinin başında olacak” dedi.



Tüm olumsuzluklara karşı alo Süleymanpaşa


Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün etkisi ile yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nin de 7/24 hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Eşkinat; “Vatandaşlarımızdan beklentimiz her türlü olumsuz durumda 0850 450 59 59 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak durumu bizlere bildirmeleri. Ekiplerimiz sorunları çözmek için hazır olacak ve en kısa sürede çözecek.” ifadelerini kullandı.


“Dışarıda kaldığını gözlediğiniz kimse olursa lütfen bizle iletişime geçin”


Öte yandan, vatandaşların soğuk havalarda dışarıda kaldığını gözlediği kişileri de Çağrı Merkezi’ne bildirmesini isteyen Eşkinat, “Bu soğuk havalarda acı durumlar yaşamamak üzere Dost Eli Konuk Evimizi hizmete geçirmiştik. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız dışarıda kaldığını gözlediğiniz kimse varsa bize bildirmeniz. Kendisini güvenli bir şekilde ağırlayıp olası kötü durumların önüne hep birlikte geçebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
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