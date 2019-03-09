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Süleymanpaşa’da 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin Şubat ayı uygulamasında 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:29
Süleymanpaşa’da 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin Şubat ayı uygulamasında 44 kişi çeşitli suçlardan yakalandı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı Şubat ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Evden-iş yerinden-otodan ve açıktan olmak üzere 15 ’hırsızlık’ olayı ile ilgili 23 şahıs, 3 ’yağma’ olayı ile ilgili 10 şüpheli ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi’ olayı ile ilgili 1 şahıs olmak üzere toplam 34 zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Ayrıca Şubat ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda, bin 328 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen araç ve iş yerleri ile ilgili 1 aracın sahte plakalı olduğu, 1 iş yerinin ise saat 22.00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilerek gerekli adli ve idari işlemler uygulandı.


Bu çalışmalar sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi. Ayrıca iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslardan ele geçirilen bin 130 TL para, 14 şişe alkollü içki ve 94 paket sigara ile ’açıktan hırsızlık’ olayından ele geçirilen elektrikli demir kesme aleti sahiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:29
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