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Süleymanpaşa Belediyesi projeleriyle ödüle doymuyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri töreninde iki projesiyle ödüle layık görüldü.

22 Şubat 2019 Cuma 16:04
Süleymanpaşa Belediyesi projeleriyle ödüle doymuyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri töreninde iki projesiyle ödüle layık görüldü.


Doğu-Batı Trakya Belediyeleri Birliği (TRAKYAKENT) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri Yarışması, Süleymanpaşa DES Otel’de düzenlenen törenle sona erdi. Törende TRAKYAKENT üyesi belediyeler arasından yarışmaya başvuran projelere 10 farklı kategoride ödüller verildi.


Törene TRAKYAKENT üyesi belediye başkanları, yarışma jürisi ve proje sorumlularının yanı sıra vatandaşlar ve basın mensupları ilgi gösterdi.



Süleymanpaşa Belediyesine iki ödül birden


Süleymanpaşa Belediyesi, görme engelli vatandaşların kitap okuyabilmelerini ve gönüllülerin görme engelliler için kitap seslendirmelerini sağlayan Mutlu Kentin Gözleri Kitapların Sesleri isimli projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül kazandı.


Ayrıca Sosyal Belediyecilik kategorisinde Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi projesi ile de ödüle layık görülen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, bu projesi ile daha çok dezavantajlı kesimin bulunduğu Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan çocuklara eğitim desteği sağlama ve sosyal beceriler edindirilerek topluma kazandırılmalarını amaçlıyor.



Ödülleri Başkan Eşikant aldı


Ödülleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TRAKYAKENT Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak’ın elinden alan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır eşlik etti.



“Bu ödüller bizim için çok anlamalı”


Ödül töreni sonrası konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “TRAKYAKENT, bölgemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. Bu kurum bölgemizde önemli bir işlev görüyor. TRAKYAKENT Günebakan yarışmasında biz de projelerimizi yarıştırdık ve iki projemiz ödül aldı. Bu projelerimiz iki yıldan bu yana başarıyla uyguladığımız ve model olabilecek ve başka ödüller de almış projeler. Ancak TRAKYAKENT tarafından verilen bu ödüller bizim için de çok anlamlı. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizi ödüle layık bulan değerli jürimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:04
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