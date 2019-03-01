Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6 Mart’ta toplanacak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2019 yılı Mart ayı meclis toplantısını 6 Mart’ta gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2019 yılı Mart ayı meclis toplantısını 6 Mart’ta gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde 6 Mart 2019 Çarşamba Günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda gündem maddeleri ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.

Parsel kamulaştırması ve Mutlugiller Çocuk Öykü Kitabı’na çizim yaptırılması konularını görüşecek olan meclis üyeleri Şubat Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen konular ile imar planlarındaki değişiklik taleplerini de görüşerek karara bağlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.