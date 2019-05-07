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Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu mest etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarınca düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

07 Mayıs 2019 Salı 09:58
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu mest etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarınca düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Koro ve solo olarak çeşitli yörelerden türkülerin seslendirildiği konserin konuk sanatçısı ise Bağlama Virtüözü Çetin Akdeniz oldu.


Hasan Gümüş’ün şefliğini yaptığı Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından icra edilen konserde; Gönül Gurbet Ele Varma, Göçmen Kızı, Gemiciler Kalkalım, Gel Gel Karagöz gibi çeşitli yörelerden türküler, solo ve koro olarak seslendirildi. Eserler dinleyiciler tarafından beğeni ile takip edildi.


Konserin ikinci bölümünde ise Türkiye’nin en önemli bağlama virtüözlerinden biri olan Çetin Akdeniz fırtınası esti. Akdeniz, bağlamasıyla salonu dolduran yüzlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:58
  1. konser
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