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"Süleymanname" minyatür sergisi açıldı

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan ve 50 özgün minyatürden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
"Süleymanname" minyatür sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan "Süleymanname" minyatür sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan sergi, 50 özgün minyatürden oluşuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi ve Kuveyt Türk Sanat Atölyelerinin iş birliğiyle hazırlanan "Süleymanname" projesi, klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak yeni bir yorumla hazırlandı.

Sergide, Özcan Özcan'ın yanı sıra Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi'ye ait eserler yer alıyor.

Proje danışmanı ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan, serginin açılışı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür ve sanat birlikteliğini bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Minyatür sanatının önemine değinen Özcan, minyatür kitaplarının Türkiye'de çok az olduğunu ifade etti. Türk tarihini minyatür sanatından öğrenmenin çocuklar için çok önemi olduğuna işaret eden Özcan, sergilerinin dünya tarihine ışık tuttuğunu kaydetti. Özcan, Türk masal kahramanlarını ve hikayelerini günümüze uyarlamak istediklerini vurguladı.

Kuveyt Türk Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Grup Müdürü Ali Bağatır, serginin açılış konuşmasında, kültürel mirası yükseltmek ve geleneksel sanatları yaşatmak amacıyla sanatseverleri, geleneksel sanatların zarafetiyle buluşturduklarını dile getirdi.

Kuveyt Türk'ün kuruluşundan bu yana toplumsal değerleri temel alarak kültürel mirasa ve estetik değerlere sahip çıkmayı sosyal sorumluluk olarak görmeye devam ettiğini ifade eden Bağatır, geçen yıl KAGEM ile Kuveyt Türk Sanat Atölyelerini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bağatır, şöyle devam etti:

"Sanat atölyeleriyle sanatın, toplumun her kesimine hitap eden ortak dili vasıtasıyla kültürümüzü ve manevi değerlerimizi öncelikle genç nesillere aktarmayı hedefledik. Bu sergi, sanat atölyesinin ilk çalışmasıdır. Eserler, orijinaline sadık kalınarak, yeniden yapılandırıldı. Eserlerin, tarihin tozlu sayfalarında kalmaması, hayatın tam da merkezinde olması gerektiğini ve bizlere yol göstermeyi bir kez daha hatırlattı."

Konuşmaların ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Süleymanname" sergisinin açılışını yaptı, Özcan Özcan'dan minyatürler hakkında bilgi aldı.

Kuveyt Türk, KAGEM çalışanları ile çok sayıda sanatseverin de açılışına katıldığı sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  1. KAGEM
  2. Kuveyt Türk
  3. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
  4. minyatür sergisi
  5. sergi

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