Süleymanlı Mahallesine sosyal tesis

Merkezdeki hizmetleri kırsala da götüren Talas Belediyesince, Süleymanlı Mahallesine daha önce 1 MW kapasiteli güneş enerji santralinin ardından şimdi de sosyal tesis kazandırıldı.

İçerisinde düğün, kına, toplantı, taziye evi, muhtarlık gibi hizmetlerin yer aldığı tesisin açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Güzel bir açılışta birlikteyiz. Hava güzel, her şey güzel. İnşallah bu güzellikler ülkemiz adına da her zaman devam etmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Değerli Palancıoğlu Başkanımızı Talas’a kazandırdığı güzel hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu hizmetlerin Melikgazi’de de süreceğinden şüphemiz yok. Yine Mustafa Yalçın da Van’da iki yılda PKK ile savaşarak hizmetler yaptı. Bir sihirli el değmiş gibi orayı önemli bir noktaya getirdi. Bunları Talas’ta da yapacağına inanıyoruz.” dedi.

Süleymanlı Mahallesini sevdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, mahalleye yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Palancıoğlu, “Girişten başlayarak otoban gibi yol yaptık. Mahalle içine kilitli parke, fırın, park yaptık. Suyla ilgili sorun depo yenilenerek giderildi. Gençlere futbol sahasını programa aldık. İnşallah biz Melikgazi’ye giderken gözümüz arkada değil. Mustafa Yalçın Bey bunu tamamlayacak.” diye konuştu.

Beş yıl Talas’ı ilmek ilmek işlediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Sadece bu ödem 11 cami ve 6 Kur’an kursunu hayırseverlerimizle yaptık. Dört yeni sağlık ocağı, üç 112 acil ve üç eski sağlık ocağını yenileyerek ilçemize kazandırdık. Son beş yılda sağlıkta Talas tarihinde yapılanların yarısını yaptık. Talas’a yakışır mı? Yakışır. Şuanda Talas, Kayseri’nin gözbebeği oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İşte bu birlik ve beraberlik içerisinde önem verdiğimiz tesislerdin birini Süleymanlı’ya kazandırdık. Ayrıca buradaki güneş enerji santralimiz belediyemize güzel bir gelir getirmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın da, “Süleymanlı’da birçok iş gerçekleşmiş. Bana sadece teşekkür etmek kalıyor. Allah, Palancıoğlu Başkan’dan ve ekibinden razı olsun. Melikgazi yolunda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesis, kurdele kesimiyle açıldı. Tören, mahalleliye hayırsever tarafından verilen yemeğin ardından çekilen fotoğrafıyla sona erdi.