Süleymaniye'de patlamada yine siviller öldü
Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama meydana geldi. Ezmer Dağı'ndaki patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.15 Ekim 2019 Salı 22:47
Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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