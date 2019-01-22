Süleymaniye'de Kar Festivali düzenlendi

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Pencevin İlçesinde düzenlenen Kar Festivali yoğun ilgi gördü.

Süleymaniye Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.



Festival Organizatörü Merivan Ferec, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu festivalle halka kış sporlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ferec, "Özellikle gençler kış sporlarına ilgi duyuyor. Kayak sporu eskiye göre Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'inde daha yaygın." dedi.

Ferec ayrıca kış turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşündükleri bir kayak merkezi açmayı planladıklarını belirtti.

Öte yandan festivale katılan üniversite öğrencisi Jino Ahmed de bu tür organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti.

Ahmed, "Karla buluşmak keyif verici. Bu tür festivallerin daha yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerekir." diye konuştu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği festival alanı renkli görüntülere sahne olurken karla buluşan Iraklılar bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

