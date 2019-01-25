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Süleymaniye uçak seferleri yarın başlıyor

- Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri yarın başlıyor - IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah:"IKBY'ye seferleri olan THY ve diğer uçak firmalarının bölgenin ticaretine olumlu etkisi olacak. Bundan sonra Süleymaniyeli iş adamları ürünlerini kara yoluyla değil, doğrudan hava kargo taşımacılığıyla Süleymaniye'ye ulaştıracak ve bu da işlerinin daha da kolaylaşmasını sağlayacak"- Süleymaniye'de faaliyet gösteren acente sahibi Dilşad Reşid:"Türkiye bizim açımızdan özel bir öneme sahip. Türkiye, IKBY ve Irak'ı Avrupa ve dünyaya bağlıyor"

25 Ocak 2019 Cuma 14:07
Süleymaniye uçak seferleri yarın başlıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - MAZIN BAQAL - Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri yarın yeniden başlıyor.

Irak'ın kuzeyindeki iki uluslararası havalimanından biri olan Süleymaniye'den Türkiye'ye haftanın yedi günü başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere diğer hava yolu firmalarıyla direkt seferler başlayacak.

Uçuş yasağının başladığı 29 Eylül 2017'den itibaren, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden aktarmalı bir şekilde seyahat eden bölge halkı artık zaman ve paradan tasarruf edecek. Seferlerin yeniden başlaması kapsamında, havalimanı çalışanları da uçuşlar için hazırlıklar yapıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumunun yayımladığı notam kapsamında Süleymaniye ile Türkiye arasında uçuşların düzenlediğini söyledi.

Tüm tarafların çabası sonucu uçuşların yeniden başladığını belirten Sabah, "Olumlu yönde atılmış bir adım. Ekonomik olarak hem IKBY'ye hem de Türkiye'ye fayda sağlayacak." dedi.

Sabah, uçuşların Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "IKBY'ye seferleri olan THY ve diğer uçak firmalarının bölgenin ticaretine olumlu etkisi olacak. Bundan sonra Süleymaniyeli iş adamları ürünlerini kara yoluyla değil, doğrudan hava kargo taşımacılığıyla Süleymaniye'ye ulaştıracak ve bu da işlerinin daha da kolaylaşmasını sağlayacak." diye konuştu.

Uçuşların turizm sektörüne de olumlu yansımaları olacağını söyleyen Sabah, bölge halkının Türkiye'ye seyahatinin daha da yoğunlaşacağını dile getirdi.

- "Türkiye bizim açımızdan özel öneme sahip"

Süleymaniye'de faaliyet gösteren hava yolu acente sahibi Dilşad Reşid de "Türkiye bizim açımızdan özel öneme sahip. Türkiye, Irak'ı Avrupa ve dünyaya bağlıyor. Artık yolcularımız, THY aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Uçuşların tekrar başlamasıyla acentelerin yüzünün güldüğünü belirten Reşid, yolcuların da artık Erbil ve Bağdat'tan aktarmalı zorlu bir yolculuk yapmadan doğrudan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden dünyaya uçabileceğini söyledi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine önceki gün yaptığı açıklamada, Süleymaniye'ye 29 Eylül 2017'de uçuş yasağının getirildiğini hatırlatarak, 25 Ocak itibarıyla bu yasağın kaldırılacağını, THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşların yeniden başlayacağını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:07
  1. IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah
  2. Süleymaniye havalimanı
  3. THY

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