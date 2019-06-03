Süleymaniye çocuk sesleriyle şenlendi

Bisiklet Pedalı Platformu tarafından organize edilen oyun atölyesi kapsamında çocuklar aileleriyle Süleymaniye Camii'nin avlusunda doyasıya eğlendi. Bisiklet Pedalı Platformunun düzenlediği oyun atölyesi Süleymaniye Camii avlusunda gerçekleştirildi.

Ebeveynler ve çocuklar ramazan ayının manevi ikliminde aynı oyun halkasında bir araya geldi. Cami avlusunda iftardan yaklaşık iki saat önce bir araya gelen Bisiklet Pedalı Platformu üyeleri, dua topu ve halat çekme oyunlarının ardından oruçlarını da aynı sofrada açtı. Platformun kurucusu Büşra Gülcan, oyun atölyesi projesinin eğitim, doğa ve çocuk temaları üzerinde yapılandığını söyledi.

Gülcan, "Recep, şaban ve ramazan ayları ve bizim değerlerimizi hissettiren kavramları oyunların içerisinde kurguluyoruz. Böylelikle çocukların aklında daha çok kalmasını ve bugünü hatırladıklarında duygu olarak iyi şeyler hissetmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.