Süleymani Bağdat'ta Irak Sünni Müftüsü ile görüştü

BAĞDAT (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta Irak Müftüsü (Sünni) Mehdi es-Sumaydai ile görüşmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Süleymani'nin Sumaydai ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine Irak Müftülüğü bir açıklama yayınladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İranlı komutanının bir süredir sağlık problemleri yaşayan Sumaydai'ye "geçmiş olsun ziyareti" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Başkent Bağdat'taki Um el-Tubul Camisinde gerçekleşen ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı ve müftülüğün bu konudaki fikir ve kararlarının önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Süleymani'nin Sumaydai'ye Hazreti Ali'nin kılıcı olarak adlandırılan bir de "Zülfikar" hediye ettiği kaydedildi.

İranlı komutanın Sünni Müftü ile görüştüğünün ortaya çıkması ülkede "İran'ın etkisini artırma çabaları" şeklinde yorumlandı. Özellikle Sünniler söz konusu görüşmeye tepki gösterdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Sünni Vakfı Başkanı Abdullatif Himeyyim'in yerine de Sumaydai'yi getirmek istediği ve böylece müftünün yetkilerini daha da artırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Irak Müftüsü (Sünni) Mehdi es-Sumaydai bu göreve İran'a yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Malki döneminde getirilmişti.















