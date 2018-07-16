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Süleymancılar cemaati başta olmak üzere tarikatlara operasyon mu yapılacak?

İstihbarat birimlerinin cemaat ve tarikatlar konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyleyen gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatların tasfiye olacağını söyledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 21:35
Süleymancılar cemaati başta olmak üzere tarikatlara operasyon mu yapılacak?

İstihbarat birimlerinin cemaat ve tarikatlar konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyleyen gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatların tasfiye olacağını söyledi.

Gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların gerçekleştirileceğini iddia etti. Nevzat Çiçek Habertürk'e verdiği röportajda cemaat ve tarikatlara yapılacak operasyonu için şunları söyledi: "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır." İstihbarat birimlerinin cemaat ve tarikatlar konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyleyen Çiçek, şunları söyledi: "Devletin istihbarat birimleri bu noktada çok ciddi çalışıyorlar. “Söz konusu tarikat yerli ve milli mi?” diye bakıyorlar. Gerçekten bir silsilesi varsa, toplum tarafından biliniyorsa, İslami öğretisi varsa ve bu ülkeye hizmetinde bir sıkıntı yoksa, burada bir sorun yok. Ama tarikat, cemaat, vakıf ve dernek adı altında dini kullanarak dışarının maşalığını yapıyorsa, milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsa, dinin sahih kaynaklarını yerle bir ederek kendi anlayışını empoze etmeye çalışıyorsa, ümmete de ülkeye de herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edilecektir.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 21:35
  1. nevzat çiçek
  2. cemaat tarikat

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