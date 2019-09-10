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Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan neden öldü?

Son dakika haberi: Kanun Adamı, Küçük Ağa, Yüz Numaralı Adam, Ejderin İntikamı gibi Yeşilçam filmlerinde tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Güllü filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Peki Süleyman Turan ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Süleyman Turan kimdir?

10 Eylül 2019 Salı 10:43
Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan neden öldü?

Son dakika gelişmesi: Yeşilçam filimlerinden tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Güllü filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Peki Süleyman Turan kimdir?

Süleyman Turan ne zaman ve nerede toprağa verileceğine ilişkin ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.

1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971 senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.

Süleyman Turan'ın rol aldığı filmler

Son Bir Aşk (2015)

Yahşi Batı (2010)

Sonsuz 2009

Kabadayı (film) 2007

Yılan Hikayesi 1999 2002

Sırılsıklam 1998

Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997

Aylaklar 1994

Kimsesizler 1994

Yıldızlar Gece Büyür 1991

Acı 1988

Es Deli Rüzgar 1988

077 Hızır – Acil Servis 1988

Bir Çember Kırılırken 1987

Kuruluş / Osmancık 1987

Sevdim Seni 1987

Vurmayın 1987

Yapayalnız 1986

Kıskaç 1986

Acı Sevda 1985

Sosyete Şaban 1985

Acımak 1985

Kaçış 1985

Acıların Çocuğu 1985

Kanun Adamı 1985

Kadın Bir Defa Sever 1984

Ayşem 1984

Ejderin İntikamı 1984

Darbe 1984

Halk Düşmanı 1984

Dönme Dolap 1983

Gizli Kuvvet 1983

Bataklıkta Bir Gül 1983

Kurban 1983

Küçük Ağa 1983

Şaka Yapma 1981

Köşe Kapmaca 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Kalleş Adam 1979

Üç Tatlı Bela 1979

Cevriyem 1978

Yüz Numaralı Adam 1978

Sevgili Dayım 1977

Hatasız Kul Olmaz 1977

Lanet / İlenç 1977

Bir Adam Yaratmak 1977

Delicesine 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Gel Barışalım 1976

İzin 1975

Delicesine 1975

Tatlı Tatlı 1975

Fıstıklar 1975

Gördüğün Yerde Vur 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Panik 1975

Yatak Hikayemiz 1975

Gece Kuşu Zehra 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975

Dayı 1974

İstek 1974

Yalnız Adam 1974

Reisin Kızı 1974

Kısmet 1974

Kara Pençe’nin İntikamı 1973

Düşman 1973

Öksüzler 1973

Siyah Gelinlik 1973

Kara Pençe 1973

Ben Böyle Doğdum 1973

Katran Bebek 1973

Yabancı 1973

Zalim 1973

Elveda Meyhaneci 1972

Delioğlan 1972

Gece 1972

Şehmuz 1972

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:43
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Süleyman Turan kimdir?
  4. Süleyman Turan öldü mü?
  5. Süleyman Turan neden öldü
  6. Süleyman Turan ne zaman ve nerede toprağa verilecek?
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