Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan neden öldü?
Son dakika haberi: Kanun Adamı, Küçük Ağa, Yüz Numaralı Adam, Ejderin İntikamı gibi Yeşilçam filmlerinde tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Güllü filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Peki Süleyman Turan ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Süleyman Turan kimdir?10 Eylül 2019 Salı 10:43
Son dakika gelişmesi: Yeşilçam filimlerinden tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Güllü filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Peki Süleyman Turan kimdir?
Süleyman Turan ne zaman ve nerede toprağa verileceğine ilişkin ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.
1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971 senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.
Süleyman Turan'ın rol aldığı filmler
Son Bir Aşk (2015)
Yahşi Batı (2010)
Sonsuz 2009
Kabadayı (film) 2007
Yılan Hikayesi 1999 2002
Sırılsıklam 1998
Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
Aylaklar 1994
Kimsesizler 1994
Yıldızlar Gece Büyür 1991
Acı 1988
Es Deli Rüzgar 1988
077 Hızır – Acil Servis 1988
Bir Çember Kırılırken 1987
Kuruluş / Osmancık 1987
Sevdim Seni 1987
Vurmayın 1987
Yapayalnız 1986
Kıskaç 1986
Acı Sevda 1985
Sosyete Şaban 1985
Acımak 1985
Kaçış 1985
Acıların Çocuğu 1985
Kanun Adamı 1985
Kadın Bir Defa Sever 1984
Ayşem 1984
Ejderin İntikamı 1984
Darbe 1984
Halk Düşmanı 1984
Dönme Dolap 1983
Gizli Kuvvet 1983
Bataklıkta Bir Gül 1983
Kurban 1983
Küçük Ağa 1983
Şaka Yapma 1981
Köşe Kapmaca 1979
Vah Başımıza Gelenler 1979
Kalleş Adam 1979
Üç Tatlı Bela 1979
Cevriyem 1978
Yüz Numaralı Adam 1978
Sevgili Dayım 1977
Hatasız Kul Olmaz 1977
Lanet / İlenç 1977
Bir Adam Yaratmak 1977
Delicesine 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
Gel Barışalım 1976
İzin 1975
Delicesine 1975
Tatlı Tatlı 1975
Fıstıklar 1975
Gördüğün Yerde Vur 1975
Haydi Gençlik Hop Hop 1975
Panik 1975
Yatak Hikayemiz 1975
Gece Kuşu Zehra 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
Dayı 1974
İstek 1974
Yalnız Adam 1974
Reisin Kızı 1974
Kısmet 1974
Kara Pençe’nin İntikamı 1973
Düşman 1973
Öksüzler 1973
Siyah Gelinlik 1973
Kara Pençe 1973
Ben Böyle Doğdum 1973
Katran Bebek 1973
Yabancı 1973
Zalim 1973
Elveda Meyhaneci 1972
Delioğlan 1972
Gece 1972
Şehmuz 1972
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