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Süleyman Topçu kimdir? Ak Parti Demre belediye başkan adayı Süleyman Topçu

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Demre belediye başkan adayı Süleyman Topçu oldu. Peki, Süleyman Topçu kimdir? Süleyman Topçu kaç yaşında? Süleyman Topçu nereli?

27 Ocak 2019 Pazar 16:28
Süleyman Topçu kimdir? Ak Parti Demre belediye başkan adayı Süleyman Topçu

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Demre belediye başkan adayı Süleyman Topçu oldu. Peki, Süleyman Topçu kimdir? Süleyman Topçu kaç yaşında? Süleyman Topçu nereli?

Süleyman Topçu kimdir?

Süleyman Topçu, 1959 yılında Antalya, Demre’de doğdu. İlkokul öğreniminden sonra erken yaşta iş hayatına atılan Topçu, farklı iş kollarında ticaret yaptı.

1995-2000 yıllarında ANAP ilçe başkanı olarak görev yapan Topçu, 2004 yılında DYP’den, 2009 yılında DP’den belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti’den Antalya, Demre Belediye Başkanı seçildi.

Topçu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:28
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