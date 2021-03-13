Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu kimdir? Servet Soylu hastalığı neydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan başsağlığı diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Servet Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesidir. Hastanede tedavisine devam edilen Soylu’nun yoğun bakımda olduğu belirtilirken Süleyman Soylu’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında annesi için dua istemişti. Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu, koronavirüs tedavisi görüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı da ekim ayı sonunda koronavirüse yakalanmıştı. Bakan Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü.