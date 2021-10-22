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Siyaset Süleyman Soylu'dan skandal karar tepki: Tamamen siyasi!
Siyaset

Süleyman Soylu'dan skandal karar tepki: Tamamen siyasi!

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak "Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:25:00 -
Süleyman Soylu'dan skandal karar tepki: Tamamen siyasi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için gri listeye alınmasıyla ilgili olarak, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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