Süleyman Soylu'dan skandal karar tepki: Tamamen siyasi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için gri listeye alınmasıyla ilgili olarak, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.