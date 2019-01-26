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Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Seçim güvenliğine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söylerdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Seçim güvenliğine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Üç aşamalı çalışıyorlar

Soylu, "Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır. Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
  1. Süleyman Soylu
  2. yerel seçim

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