Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor.
11 Ekim 2019 Cuma 15:31
Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;
Dün Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük. Roketatar taşıyana terörist demeyelim de ne diyelim.
Ayrıntılar geliyor...
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