Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları; Dün Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük. Roketatar taşıyana terörist demeyelim de ne diyelim. Ayrıntılar geliyor...

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