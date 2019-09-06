Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Arkadaşlara talimat verdim, belediye işi şov işi değildir. israf söz konusuysa ilgili bakanlığa söylenir. söylenmedi. biz kendimizden bunu araştırma hakkına sahibiz. kamu zararı oluşturabilecek sergilenmektedir çünkü hizmetten çekilmiştir. hizmet aracı değilse yapılması gereken bir eksiltme ortaya koyarak araç sayısını azaltmaktır. bunlar senin hakkındır. aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. hizmetteki aracı çekiyorsan bu da ayrı bir görev ihlalidir.

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