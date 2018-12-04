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Valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanlar... Süleyman Soylu'dan güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle güvenlik toplantı yaptı.

04 Aralık 2018 Salı 12:28
Valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanlar... Süleyman Soylu'dan güvenlik toplantısı

Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında İçişleri Bakanlığı Muhammet Fatih SafitürkToplantı Salonu'nda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanları katıldı.

Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, kış lastiği uygulaması, göç, açık kapı projesi, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge ile idari ve mülki amirlerin spor müsabakalarında provokatif girişimlere karşı taraftarlarla beraber olması gibi konular ele alındı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:28
  1. süleyman soylu
  2. güvenlik toplantısı

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