Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Canı çıksın onların

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD dedi ki not ediyoruz. Canı çıksın Amerika'nın. Bu dünyada eğer bir seçim gasbı varsa bunu yapan birinci ülke Amerika'dır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulanıyor. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Türkiye'nin ekonomisini rayından çıkarmak hedeflerinden uzaklaştırmak için. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları yegane yıl, önümüzdeki 4-4,5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar." dedi.

"Türkiye olmazsa Orta Doğu'ya barış gelmez"

Bakan Soylu, İstanbul Toptancı Haller Camisi'nde sabah namazını kıldı. Soylu, daha sonra İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde esnafı ziyaret etti.

Orta Doğu'ya barışı ABD ve Avrupa'nın getirmeyeceğini ifade eden Soylu, "Getirmez de zaten. Orta Doğu'ya barışı da ancak Türkiye getirir. Güçlü bir Türkiye getirir. Bugün bizimle uğraşmalarının sebebi de budur. Eğer güçlü bir Türkiye olmazsa Orta Doğu'ya barış gelmez. Bu karmaşıklık onların işine yarar. Oradaki ticaret yollarını istedikleri gibi kullanırlar ve yönetirler." diye konuştu.

Soylu, bu milleti 50 cente muhtaç hale getirenlerin memlekette adım atmalarını istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz onların gözünde bizden aslında rövanşlarını aldıkları bir ülkeyiz, zamanında Osmanlı'nın adaletle yaptığını onlar zulümle yapmak istiyorlar ve bizden haraç istiyorlar. Acımasız bir şekilde haraç istiyorlar ve şunu söyleyeyim bu haracı verdik, vermeye devam edeceksek kendi kendimizle uğraşalım ve haracı vermeye devam edelim. Bu haracı 1980 öncesi verdik. Kanımızla canımızla birbirimize düşerek ve devalüasyonla bu haracı verdik. Bu haracı 28 Şubat sürecinde verdik. 28 Şubat'ın hemen akabinde verdik. Biz vermeyeceğiz bu haracı. Amerika'ya da Avrupa'ya da vermeyeceğiz."

"Canı çıksın Amerika'nın"

Soylu, İstanbul'daki seçimlerde 100'e yakın sandıkta oyların diğer tarafa yazıldığını ifade ederek, "ABD dedi ki not ediyoruz. Canı çıksın Amerika'nın. Bu dünyada eğer bir seçim gasbı varsa bunu yapan birinci ülke Amerika'dır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geliyorsun ilk imzan, verilerin kopyalanması. Demek ki fikrin ve zikrin başka. Biz bunun ızdırabını hala çekiyoruz. Burada 17-25 Aralık'ta verileri kopyaladılar, Amerika'ya gönderdiler. Hepimizin nüfus bilgilerini aldılar, götürdüler. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı FETÖ'cülerin ihaneti sonucu orada tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla konuştuklarını, onların da dertlerini anlattığını aktaran Soylu, "Ama derdinizi anlatamayacağınız cananlar çıkar karşınıza." dedi.

Trabzon'da bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisine de değinen Soylu, "Trabzonluların fırçasına alışığım ama tehdide alışık değilim. Tehdit beni zora sokuyor. Adam 'akıllı ol' diyor ya. Fırça yeriz kadını, erkeği, çocuğu, genci kimse tamam fırça yeriz, geçeriz. Biz ona söyleriz, o bize söyler geçeriz ama tehdit, boyutu kaçırdı biraz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu'ya eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti.