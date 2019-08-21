İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'ye çağrıda bulundu. Soylu, "'Terör ve destekçilerinin değil, demokrasinin yanında olun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'ye 'Terör ve destekçilerinin değil, demokrasinin yanında olun' çağrısında bulundu. Ayrıntılar Geliyor...

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