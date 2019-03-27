0553 313 94 23

Süleyman Soylu'dan Alper Taş'a tarihi cevap: Apo'nun uşağı alçak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP, HDP ve İP'in Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'a sosyal medya üzerinden sert cevap verdi. Soylu, Taş için "Apo’nun uşağı!" ifadelerini kullandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:19
Süleyman Soylu'dan Alper Taş'a tarihi cevap: Apo'nun uşağı alçak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlerin Millet İttifakı'nın aday listelerinde olduğunu belirtmiş ve seçilmeleri halinde gerekenin yapılacağını aktarmıştı. 

"Apo'nun resmi önünde konuşan şahıs..."

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş hakkında konuşan Süleyman Soylu''Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net."ifadelerini kullanmıştı.

İşte Alper Taş'ın Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konuşma yaptığı o kare:

Bunun üzerine Alper TaşSüleyman Soylu'ya, "@suleymansoylu benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin ?" diye yazdı.

"Apo'nun uşağı alçak"

Bu paylaşımın ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Alper Taş'a cevap vererek, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren ALÇAK mı söylüyor bunu? Apo’nun uşağı!" ifadelerini kullandı.

LGBT aşığı!

Sapkınlara her fırsatta destek veren CHP’nin ÖDP'den devşirme Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçilmesi halinde LGBT'liler ile çalışacağını söylemişti.

Taş, "Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız" demişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:19
  1. süleyman soylu
  2. alper taş
  3. terör örgütü PKK
  4. Millet İttifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3 suçu var...
    1. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    2. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    3. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    4. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    5. Küçük darbukacı babasının yolunda
    6. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    7. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    8. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    9. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    10. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    11. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    12. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    13. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    14. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    15. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    16. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    17. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    18. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    19. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    20. 'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım'..
    21. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
    22. Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday..
    23. 120 mühendise seracılık eğitimi verildi
    24. Probolis Uzmanı Tanuğur, Hollandalı..
    25. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    26. Turkcell’den dijital ihracat hamlesi
    27. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5..
    28. CHP’li Sandal’dan "Bayraklı Dayanışma..
    29. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    30. Psikolojik nedenler diş kaybına sebep..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu