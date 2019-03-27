Süleyman Soylu'dan Alper Taş'a tarihi cevap: Apo'nun uşağı alçak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlerin Millet İttifakı'nın aday listelerinde olduğunu belirtmiş ve seçilmeleri halinde gerekenin yapılacağını aktarmıştı.

"Apo'nun resmi önünde konuşan şahıs..."

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş hakkında konuşan Süleyman Soylu; ''Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net."ifadelerini kullanmıştı.

İşte Alper Taş'ın Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konuşma yaptığı o kare:

Bunun üzerine Alper TaşSüleyman Soylu'ya, "@suleymansoylu benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin ?" diye yazdı.

"Apo'nun uşağı alçak"

Bu paylaşımın ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Alper Taş'a cevap vererek, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren ALÇAK mı söylüyor bunu? Apo’nun uşağı!" ifadelerini kullandı.

LGBT aşığı!

Sapkınlara her fırsatta destek veren CHP’nin ÖDP'den devşirme Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçilmesi halinde LGBT'liler ile çalışacağını söylemişti.

Taş, "Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız" demişti.