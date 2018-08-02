İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına cevap

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi bir cevap geldi.

ABD'DE BİR MALIMIZ VAR, ONU DA ALACAĞIZ!

Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.