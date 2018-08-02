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İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:06
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına cevap

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi bir cevap geldi.

ABD'DE BİR MALIMIZ VAR, ONU DA ALACAĞIZ!

Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:06
  1. süleyman soylu
  2. abd
  3. yaptırım
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • tıpa tıp aynı tıpa tıp aynı 33 dk önce
    ABD PAPAZINSERBEST BIRAKILMASI İÇİNTÜRKİYE YE BASKI YAPIYOR, CHP DE BERBEROĞLUNUN SERBESTBIRAKILMASI İÇİN BASKI YAPIYOR!CHPİÇİMİZE YERLEŞMİŞ KÜÇÜK AMERİKADIR
  • aynenaynen32 dk önce
    chp içimizde yaşayan küçük amerikadır.chpabd adına çalışanajanlar ofisidir.
  • osmanlıosmanlı35 dk önce
    Helal sana Sayın Soylu.Keşke Dışişleri Bakanımızda Siz olsaydınız.Sayın Çavuşoğlu bir gün önce görüşmelerin devam ettiğini sorunların çözüleceğini ima ederken bakıyoruz bir gün sonra başka yaptırımlar gündeme geliyor.Oysa sizin gibi dik duracak restleşirse onları sonraki adımlarda daha dikkatli olmak zorunda kalırlar
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