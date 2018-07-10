Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
Yeni kabinede tekrar İçişleri Bakanı olarak görev alan Süleyman Soylu, mecliste yemin etti. HDP aşığı hazımsız CHP'liler işi yine şova dökerek Soylu kürsüye gelirken meclisi terk etti.10 Temmuz 2018 Salı 15:39
Başkan Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde açıkladığı yeni kabinede Süleyman Soylu, bir kez daha İçişleri Bakanı olarak görev aldı.
MECLİSTE YEMİN ETTİ
Süleyman Soylu, kabinede görev alan diğer bakanlarla birlikte meclise gelerek yemin etti.
CHP’LİLER KAÇTI
Bakan Soylu kürsüye geldiği sırada HDP aşığı CHP’liler işi yine şova döktü. HDP hamiliği yüzünden Soylu tarafından sert bir şekilde eleştirilen CHP’liler, meclisi terk etti.
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