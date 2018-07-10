0553 313 94 23

Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!

Yeni kabinede tekrar İçişleri Bakanı olarak görev alan Süleyman Soylu, mecliste yemin etti. HDP aşığı hazımsız CHP'liler işi yine şova dökerek Soylu kürsüye gelirken meclisi terk etti.

10 Temmuz 2018 Salı 15:39

Başkan Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde açıkladığı yeni kabinede Süleyman Soylu, bir kez daha İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

MECLİSTE YEMİN ETTİ

Süleyman Soylu, kabinede görev alan diğer bakanlarla birlikte meclise gelerek yemin etti.

CHP’LİLER KAÇTI

Bakan Soylu kürsüye geldiği sırada HDP aşığı CHP’liler işi yine şova döktü. HDP hamiliği yüzünden Soylu tarafından sert bir şekilde eleştirilen CHP’liler, meclisi terk etti.  

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı
    1. Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın..
    2. İBB’den 15 Temmuz kararı! Ücretsiz..
    3. Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması
    4. Netanyahu yeniden ifade verdi
    5. Bir devir daha kapanıyor! Yarı..
    6. Afrin'de 15 terörist etkisiz hale..
    7. Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı..
    8. İYİ Parti'de sondakika depremi! Haber..
    9. Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu kararı
    10. Özil'in Almanya Milli Takımı'nı..
    11. Başsavcılıktan 'Çorlu tren faciası'..
    12. Mahkeme kararıyla namaz kılmayı..
    13. Tren kazasına ilişkin başsavcılıktan..
    14. İzmir'de hacze giden avukata hakaret..
    15. THY, tarihinin rekorunu kırdı!
    16. Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler..
    17. Türk Polis'inden takdir toplayan hareket
    18. Avrupa Birliği nüfusu 512,6 milyon oldu
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sahte..
    20. Meclis'te en büyük alkışı alan 2 bakan!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!