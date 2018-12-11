Süleyman Soylu, Rize'ye gidiyor
Bakan Süleyman Soylu'nun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı dolayısıyla Rize'ye gideceği ifade edildi.11 Aralık 2018 Salı 17:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı sonrası Rize'ye gidecek.
Rize Emniyet Müdürlüğüne gelen Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal yaralanmıştı.
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