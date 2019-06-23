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İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu, Gaziosmanpaşa’da bulunan Dobruca Ortaokulu’nda kullandı. 1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, “İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. İnşallah bugün İstanbullu hemşehrilerimiz sorunsuz şekilde oy kullanır. 51 bin 909 güvenlik personelimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah” dedi.

Tunceli’de 2 teröristin kıstırıldığı haberini de veren Soylu, “Tunceli’de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan Türkiye işini yürütüyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:08
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Süleyman Soylu
  4. Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu
  5. oy

YORUM YAZ

  • Oyunu nereye atmış?Oyunu nereye atmış?48 dk önce
    Çok merak ettim. Sayın bakan acaba kime verdi?
  • AlpAlp1 sa önce
    Rabbim seni MUVAHHİD MÜCAHİT eylesin. Seni seviyoruz.

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